Ефремов планирует сменить адвоката

В деле заслуженного артиста России Михаила Ефремова грядет судьбоносный поворот — актер задумался о смене адвоката в деле о ДТП в центре Москвы, сообщили источники Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ».

Михаил Ефремов, новости сегодня, 15.07.2020По информации канала, актер рассматривает возможность отказаться от услуг Эльмана Пашаева на стадии рассмотрения дела в суде. Отмечается, что на такие мысли артиста толкнули высказывания юриста на публике.

«Михаил выполняет условия домашнего ареста и отрезан от сети интернет, поэтому многого из активной деятельности Пашаева он просто не видел. Специально для него скопировали и показали последние выступления Пашаева. Скажем так, Михаил был крайне расстроен от увиденного, и, наконец, всерьез задумался от отказа от услуг Пашаева», — сказал источник.

Отмечается, что изначально представлять интересы 56-летнего актера доложен был мэтр адвокатуры Андрей Тарасов, который защищал бы Ефремова вместе с Петром Хархориным. Но артист постоянно переносил встречу для подписания соглашения.

Дело в том, как пишет канал, Ефремов прислушался к мнению своего друга, актера Никиты Высоцкого, который посоветовал ему Пашаева как человека с большими связями.

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Правозащитник Александр Добровинский подтвердил, что видеозапись, где спровоцировавший ДТП актер Михаил Ефремов предлагает взятку сотруднику полиции, является настоящей.

На видеозаписи виден полицейский протокол и слышен голос Ефремова за кадром. Актер предлагает сотруднику правоохранительных органов позже «заплатить все деньги». Добровинский, представляющий интересы семьи Захаровых, сообщил изданию «Говорит Москва», что видеозапись является подлинной и фигурирует в материалах дела Ефремова.

«Действительно, наряду с другими видеоматериалами нами были обнаружены фрагменты, показанные вчера в эфире программы «60 минут»», — добавил адвокат.

Михаил Ефремов 8 июня употребил наркотики и выпил алкоголь, после чего сел за руль своего джипа. Нетрезвый актер выехал на встречную полосу шоссе в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого скончался. Ефремову грозит до 12 лет заключения по статье 264 УК РФ. Эксперты выразили мнение, что актер должен понести реальное наказание, несмотря на свою популярность.