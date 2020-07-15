Опрос: 84% турок ожидают второй волны COVID-19

Надо сказать, что 55,4% опрошенных считают, что для установления контроля над коронавирусом в Турции потребуется шесть или более месяцев, что является резким ростом по сравнению с исследованиями, проведёнными той же компанией, NG Araştırma, в апреле этого года. 79% респондентов заявили, что они бояться заразиться вирусом, указывает Duvаr.

Ранее, 14 апреля 77% участников опроса высказались о необходимости введения комендантского часа, в то время как 2 июля эта цифра составила лишь 55%. Исследование было проведено через чуть более месяца, после того как правительство ослабило превентивные меры по борьбе с вирусом. Кроме того, 71% опрошенных заявили, что комендантский час должен быть введён во время предстоящего религиозного праздника Курбан-байрам, который состоится в этом году с 30 июля по 3 августа.

По мнению 90% респондентов, вирус негативно повлиял на экономику Турции, в то время как 81% считают, что риск оказаться безработным в течение следующего года увеличился.

Подавляющее большинство участников поддержали обязательное использование масок, при этом 86% заявили, что они согласны с правилом, в то время, как только 7% выразили несогласие, а еще у 7% возникло затруднение с ответом на этот вопрос.

Напомним, что в Турции за неиспользование масок на открытом воздухе или в общественных местах предусмотрен штраф в размере 900 лир.