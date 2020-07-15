В ТОП-50 полезных в пандемию депутатов Госдумы вошел лишь один от Алтайского края

Большинство депутатов российского парламента от Алтайского края заняли аутсайдерские позиции в последнем рейтинге «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» — КПД. Из алтайских парламентариев в ТОП-50 вошел только писатель, радио- и телеведущий Сергей Шаргунов, избранный в Госдуму по списку КПРФ.

Сергей Шаргунов.

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Авторы рейтинга — политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов. Рейтинг формируется из четырех индексов: активности работы в нижней палате (в законотворческой работе), народного голосования, активности в регионах и медийности.

Сами авторы называют его коэффициентом полезности депутата. КПД народных избранников они измеряли в период пандемии с апреля по июль 2020 года.

Был рассчитан КПД 441 депутата Госдумы. В ТОП-50 из алтайских парламентариев вошел только Шаргунов — он занял 26-е место.

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В первую половину списка вошли лишь единороссы Даниил Бессарабов (178-я позиция) и Александр Прокопьев (197-я).

У справоросса Александра Терентьева 244-е место, остальные же депутаты (из фракции «Единая Россия») занимают еще менее почетные места.

Наталья Кувшинова — 281-е, Виктор Зобнев — 253-е, Олег Быков 321-е, Николай Герасименко — 324-е, Иван Лоор 369-е, Валерий Елыкомов — 393-е, проанализировал «Алтайский политцентр».

Авторы рейтинга полагают, что рейтинг помогает оценить реальное качество работы парламентария. Коэффициент полезности депутата (КПД) показывает, насколько хорошо парламентарий исполняет свои обязанности и умеет ли он выстраивать отношения с избирателями, журналистами и экспертами.

Чем дальше в списке от первого места — тем ниже КПД. Ну, а на первом месте этого рейтинга полезности оказался единоросс Павел Крашенинников.

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