Трамп объявил об отмене экономических привилегий для Гонконга

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп уведомил, что подписал указ, согласно которому для Гонконга отменяются экономические преференции, передает РИА «Новости».

По его словам, после этого отношение США к Гонконгу будет таким же, как и к материковому Китаю. Американский лидер пояснил, что теперь для данного района КНР не будет «никаких специальных привилегий, никакого особого отношения в экономике и никакого экспорта чувствительных технологий».

«В дополнение к этому, как вы знаете, мы вводим серьезные пошлины и ввели очень большие пошлины в отношении Китая», — добавил Трамп.

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