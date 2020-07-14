Трамп и Эрдоган договорились сотрудничать по ситуации в Ливии

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Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме…

Joshua Roberts/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава США Дональд Трамп провели телефонные переговоры по поводу обстановки в Ливии и договорились сотрудничать друг с другом для преодоления военного кризиса в стране, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на канцелярию Эрдогана.

«Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве для достижения уровня товарооборота между странами в $100 млрд, а также для обеспечения постоянной стабильности в Ливии», — говорится в сообщении.

По словам администрации главы Турции, оба лидера подтвердили свою приверженность к мирным способам регулирования конфликта.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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