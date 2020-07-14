Назван электоральный рейтинг Канье Уэста на выборах президента США

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Globallookpress.com

Электоральный рейтинг американского рэпера Канье Уэста, который заявил о намерении баллотироваться в президенты США, составляет около 2%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследования консалтинговой компании Redfield & Wilton Strategies.

Согласно данным опроса, лидером американских симпатий в предвыборной гонке в настоящее время остается бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден (48%), на втором месте находится действующий глава государства республиканец Дональд Трамп (39%). За Канье Уэста готовы проголосовать только 2% избирателей.

Также 20% американцев ответили, что верят в серьезность намерений рэпера избраться на президентский пост, придерживаются противоположного общественного мнения около 56% респондентов.

Впервые о своих планах на президентство Уэст объявил в 2015 году. Тогда музыкант заверил, что будет участвовать в выборах в 2020 году. В июне текущего года рэпер снова заявил о намерении баллотироваться в президенты США.

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