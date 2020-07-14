Полиция в Минске задержала около 80 участников стихийной акции солидарности

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в разделе «ФОТО»

На стихийных митингах в Минске в поддержку не допущенных к президентским выборам оппозиционных кандидатов начались задержания активистов и журналистов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правозащитного центра «Весна».

В настоящее время, по данным правозащитников, задержаны около 80 человек. Среди них есть журналисты, в том числе оператор телеканала BBC Энди Смайт.

Протестующие размещают в сети видеоролики с небольшими стычками демонстрантов с ОМОНом.

Стихийные несанкционированные акции в Минске и других городах Белоруссии начались после того, как ЦИК республики отказал в регистрации ведущим кандидатам от оппозиционных сил Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа, в них примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

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