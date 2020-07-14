В Беларуси начались акции протеста после отказа зарегистрировать на выборы конкурента Лукашенко

В центре Минска прохидит акция протеста после отказа Центризбиркома страны регистрировать в качестве кандидатов в президенты кандидатам Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

Более 20 человек задержаны, на месте дежурят наряды милиции, сообщает ТАСС.

Ранее в МВД Беларуси напомнили жителям страны о недопустимости участия в незаконных массовых акциях.

В ведомстве констатировали, что ряд интернет-ресурсов и пользователей, которые находятся за пределами Беларуси, призывают граждан собраться на улицах городов страны для проведения несанкционированных акций.

«Сотрудники милиции примут все меры, направленные на поддержание общественного порядка и пресечение противоправных действий», — сообщили в МВД страны.

Акции протеста также прошли и в других городах страны, в том числе в Гомеле, Бресте, Пружанах, Солигорске, Бобруйске.

Напомним, сегодня ЦИК вынес решение об отказе зарегистрировать Бабарико кандидатом в президенты Беларуси. Причиной отказа председатель Центризбиркома Лидия Ермошина назвала письмо из комитета госконтроля о якобы противоправной деятельности Бабарико и незаконно полученных доходах. Президентские выборы в Беларуси должны пройти 9 августа.