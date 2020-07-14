Премьеры РФ и Белоруссии подписали документы по постройке БелАЭС и поставкам нефти

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Sue Ogrocki/Reuters

Россия и Белоруссия в ходе встречи премьер-министров стран Михаила Мишустина и Романа Головченко подписали документы об условиях российского кредита на постройку БелАЭС. Об этом сообщает РИА «Новости».

Всего по этому вопросу было ратифицировано два протокола.

Кроме того, сторонами было подписано соглашение по условиям поставок нефти Минску.

Головченко добавил, что все соглашения являются для белорусской стороны «очень выгодными».

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС было подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).

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