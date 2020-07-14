Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки

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Вид на собор Святой Софии в Стамбуле

Paul Williams/Funkystock/imageBROKER/Global Look Press

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии является исправлением допущенной в 1934 году исторической ошибки, передает РИА «Новости».

По его словам, турецкие власти, превратив Айя-Софию в мечеть, исполнили волю 83 млн граждан страны.

Эрдоган подчеркнул, что изменение статуса собора является суверенным правом Турции.

Он также пообещал продолжить оберегать Святую Софию и и сохранять ее культурную ценность.

Ранее Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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