В отношении бизнесмена в Казани возбудили дело о выводе за рубеж 119 млн рублей

В отношении руководителя одной из организаций в Казани возбудили уголовное дело о незаконном выводе более 119 млн руб. за рубеж. Преступление выявили сотрудники Татарстанской таможни. В связи с особой сложностью материалы дела по решению транспортной прокуратуры передали в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

По версии следствия, подозреваемый перевел миллионы через компанию контрагенту в другое государство. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку. Следствие выяснило, что товар по указанным контрактам в страну не привозили, а в банк направили поддельные документы, связанные с проведением валютных операций.

По итогам проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Подозреваемый полностью признал свою вину. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СКР.

Как уточнили корреспонденту «БИЗНЕС Online» в ведомстве, речь идет о руководителе частной компании, работающей в сфере торговли.