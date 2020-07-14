Адвокат фонда Дятлова поделился своей версией гибели туристов

Защитник не поддерживает версию Генпрокуратуры и считает, что лавина не могла стать причиной гибели профессионалов, которые принимали участие в экспедиции, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В последнее время снова активно обсуждают трагедию, которая случилась в 1959 году в Уральских горах. Тогда погибли профессиональные туристы, которыми руководил Игорь Дятлов. На протяжении 60 лет выдвигались самые разные версии того, что же тогда случилось на самом деле. Некоторые предполагали, что на туристов напали беглые заключенные или местные жители, другие – что причиной всего есть НЛО. В результате расследование оказалось в тупике. И вот спустя долгое время следствие снова было возобновлено. Генпрокуратура РФ раскрыла результаты расследования, но с ними не согласился Евгений Черноусов, адвокат Фонда памяти Дятлова. Нашли туристов 26 февраля полностью раздетыми и травмированными. Палатка при этом была разрезана изнутри. Изначально не удалось разузнать, что стало причиной гибели и поэтому дело отправили в архив, оставив пометку «Непреодолимая стихийная сила». В 2020 году было проведено 9 разных экспертиз. В результате решили, что туристы пытались укрыться за каменой оградой от лавины, но в результате у них не получилось вернуться к палатке и они просто замерзли. Черноусов в свою очередь уверен в том, что причиной гибели стала техногенная катастрофа. Он добавил, что не было обнаружено никаких признаков лавины. Скорее всего, над ними взорвался летательный аппарат. Члены группы Дятлова были отравлены остатками топлива и скончались на месте. Также Черноусов предположил, что все туристы поняли, что они отправились. Именно поэтому они разрезали палатку и попытались поскорее убежать от источника заражения.