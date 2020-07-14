Жирная кислота запускает механизм уничтожения раковых клеток

Американские ученые установили, что вещество, которое есть в небольших количествах в организме человека, запускает механизм уничтожения раковых клеток.

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Ученые из Университета штата Вашингтон отмечают, что этим веществом является жирная кислота, известная как дихомогамма-линоленовая кислота или DGLA. Действие этого вещества запускает механизм — ферроптоз, который способствует гибели клеток злокачественных образований.

Как отмечает автор исследования Дженнифер Уоттс, если бы можно было доставить DGLA непосредственно в раковые клетки, то это способствовало бы ферроптозу и могло бы привести к гибели опухолей.

Механизм ферроптоз может предотвратить гибель клеток, отвечающих за здоровое состояние почек и нейронных связей.

Биологи проанализировали влияние жирной кислоты на одном из типов круглых червей или нематодов — Caenorhabditis elegans. В рацион червей ученые добавили бактерии с DGLA. Результаты эксперимента подтвердили запуск ферроптоза и гибель клеток из-за накопления в них пероксида железа и липидов.

После этого ученые подвергли воздействию жирной кислоты раковые клетки организма человека. В этом случае наблюдалась активация механизма ферроптоза, то есть, происходило подавление клеток рака с еще большей эффективностью.

Авторы научной работы предполагают, что этот механизм можно будет использовать для терапии онкологических и других заболеваний.

Недавно сотрудники американской Лаборатории в Колд Спринг Харбор сделали вывод: раковые клетки в поджелудочной железе развиваются из-за повышенного количества холестерина.

В рамках эксперимента с мышами ученые выявили, что фермент SOAT1, содержащийся в раковых клетках, позволяет им накапливать свободный холестерин из организма и обеспечивать свое развитие. Раковые клетки перестали размножаться после уничтожения фермента SOAT1. Такая процедура привела к замедлению развития опухолей у животных.

По мнению ученых, этот факт может помочь в разработке новых терапий рака поджелудочной железы. Сейчас эту болезнь диагностируют, когда опухоль уже разрослась и подобралась к другим органам.

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