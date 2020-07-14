Суд встал на сторону уволенного прокурора Шахбанова

Незаконное увольнение и незаконное преследование против Шахбанова организовал Нурлан Ашурбеков, рассказал экс-прокурор Кизилюртовского района

Абдулла Шахбанов, рассказавший “Блокноту” о грубейших ошибках и несоответствиях в незаконно возбужденном против него уголовном деле, добился возврата дела прокурору.

Судья Кировского районного суда удовлетворил ходатайство Шахбанова, согласившись с его доводами. В постановлении о возбуждении уголовного дела указаны два взаимоисключающих состава преступления, встречаются несуществующие в законе понятия, грубейшим образом нарушены права Шахбанова на защиту.

Несмотря на возражения представителей обвинения, суд принял решение вернуть дело в связи с нарушениям уголовно-процессуального кодекса.

Ранее Шахбанов был уволен после того, как начал борьбу с коррупцией в Республике Дагестан. По словам экс-прокурора, организовал незаконное увольнение и незаконное уголовное преследование сотрудник прокуратуры Нурлан Ашурбеков после того, как Шахбанов отказался повлиять на тестя, явившегося с повинной о даче взятки Ашурбекову.

Ашурбеков использовал историю с кражей у Шахбанова 15 тысяч долларов, «вывернув дело наизнанку»: вместо потерпевшего Шахбанов оказался преступником-вымогателем. В результате этого незаконного обвинения, преступной волокиты, отказа рассмотреть неопровержимые доказательства вины Ашурбекова, Шахбанов был уволен как лицо, совершившее вымогательство и уже год борется за справедливость.