Оппозиция в Турции призвала приговаривать к тюрьме за жестокое обращение с животными

Законопроект, представленный парламенту депутатом НРП от Стамбула Зейнел Эмре, предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет в отношении лиц, признанных виновными в жестоком обращении, умышленном причинении вреда или психологических, или физических пытках над животными, сообщает Duvar.

«С каждым днём в Турции растёт число новых случаев насилия над животными. В отношении жестокого обращения с животными отсутствуют превентивные меры, которые служат сдерживающим фактором, а действующие наказания всё больше теряют свою эффективность», — сказала Эмре, обвинив власти в том, что они «безрассудно» относятся к этому вопросу.

Законопроект был предложен на следующий день, после того как Министерство сельского и лесного хозяйства отменило тендер на охоту на горных козлов в восточной турецкой провинции Дерсим после публичного протеста местных жителей, которые считают животных священными.

Издание отмечает, что критики утверждают: действующий в Турции закон о защите животных, принятый в 2004 году, является недостаточным с точки зрения приговоров и их исполнения. Например, Турция считает насилие против бездомного животного проступком, а не преступлением, что влечет за собой наказание в виде денежного штрафа.

По словам Эмре, только в январе было зарегистрировано около 50 тыс. нарушений прав животных.

«Одним из первых шагов, которые необходимо предпринять, является приговор в виде тюремного заключения в отношении лиц, обвиняемых в насилии над животными, и увеличение штрафов в зависимости от характера преступления», — считает депутат НРП.