Де і за скільки у Луцьку можна зробити ІФА-тест на коронавірус

Волинський обласний лабораторний центр проводиться тестування на наявність чи відсутність антитіл (IgG, IgM) до вірусу SARS-CoV-2 із застосуванням методу імуноферментного аналізу.

Зазначають, цей тест має високу чутливість і специфічність, яка становить 95%, — йдеться на сайті Волинського обласного лабораторного центру.

Якщо виявляється імуноглобулін M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G — то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання.

Волинянам наголошують, що ПЛР залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу «COVID-19».

Дослідження проводять за адресою м. Луцьк, проспект Волі, 55, тел.: 033 27 577 80, 050 92 102 54.

Вартість за одне дослідження складає 157 гривень.