Трое «трехсотых»: в Сирии ранены российские военные

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Российские и турецкие военные в Сирии были ранены из-за взрыва бомбы на пути движения патруля. Трое наших солдат получили легкие ранения, о степени тяжести травм турок не сообщается. Пострадавших эвакуировали на авиабазу Хмеймим, которую накануне также пытались атаковать с помощью беспилотников боевики.

Взрывное устройство сработало на пути движения российско-турецкого патруля в Сирии. Как сообщают «Известия», взрыв произошел между броневиком Вооруженных сил РФ и турецкой бронемашиной.

Трое российских военнослужащих получили легкие ранения, их жизни вне опасности. Их эвакуировали на авиабазу Хмеймим.

Турки также получили ранения, однако о степени тяжести травм их солдат не сообщается. По данным российской стороны, самодельное взрывное устройство на пути следования бронемашин заложили боевики.

Месяц назад, в середине июня, российский бронетранспортер с военными полицейскими подорвался на трассе М4 в Идлибе. Никто из военнослужащих не пострадал, БТР получил незначительные повреждения.

Инцидент произошел в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза. Конашенков отметил, что техника и военнослужащие вернулись в пункт дислокации.

Подобный инцидент произошел 9 июня, когда на пути патруля российской военной полиции на севере Сирии сработало взрывное устройство. При взрыве также никто не пострадал, писал «Интерфакс» со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии. После случившегося все военнослужащие благополучно вернулись в пункт базирования.

Аналогичный подрыв случился в начале декабря прошлого года. На маршруте российской военной полиции в Сирии сдетонировало взрывное устройство, трое российских военных получили легкие травмы, сообщали в пресс-службе Минобороны России. Инцидент произошел в 1,5 км от населенного пункта Коран в районе Кобани.

В ноябре 2019 года одна из колонн российско-турецкого патруля на севере Сирии была забросана камнями и бутылками с зажигательной смесью. На этот раз ответственность несли курды. Впоследствии курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеообращение, в котором извинились за нападение. Ролик разместили на YouTube.

Курдские военные выразили сожаление в связи с инцидентом, который произошел в Кобани 18 ноября. «Будут приняты соответствующие меры, которые гарантируют неповторение подобного в будущем», — подчеркнули в заявлении. Курдские лидеры выразили надежду, что российские силы, находящиеся в регионе, смогут гарантировать безопасность местного населения, как это предусматривает Сочинский меморандум.

Российские и турецкие военные начали патрулировать курдские районы на севере Арабской Республики 1 ноября прошлого года.

Военная полиция контролировала два участка на западе и востоке зоны, где Турция проводила военную операцию против курдских формирований. Вскоре после этого российско-турецкие патрули несколько раз подвергались нападению. Уже 6 ноября военных забросали камнями в районе Кобани, а два дня спустя — в городе Дерик.

Патрулирование предусмотрено октябрьским меморандумом о взаимопонимании между Москвой и Анкарой, который был принят по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Этот документ был подписан для прекращения в регионе турецкой военной операции против сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которых Анкара считает террористами.

В феврале 2019 года в Сирии погибли три российских военнослужащих. Военные изначально были объявлены пропавшими без вести. Как оказалось, автомобиль УАЗ, на котором они ехали по провинции Дейр-эз-Зор, возвращаясь с гуманитарной миссии, попал в засаду боевиков.

В завязавшемся бою с террористами военнослужащие погибли на месте.

Самолеты Воздушно-Космических сил России и сухопутные силы после поисковой операции обнаружили и ликвидировали группу из 30 боевиков, причастных к гибели российских военных. В Минобороны РФ отметили, что «непрерывные поиски проводились с момента поступления данных об исчезновении военных. Тела погибших были доставлены в Россию.

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