Меркель не стала отвечать на вопрос о преемнике

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Annegret Hilse/Reuters

Канцлера Германии Ангелу Меркель спросили о том, может ли премьер-министр Баварии Маркус Зедере стать ее преемником на выборах канцлера в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она назвала Зедере очень хорошим главой правительства региона.

Кроме того, канцлер уточнила, что не будет принимать участие в предстоящих выборах.

«Я должна соблюдать особую сдержанность в вопросе того, кто придет после меня, поэтому не могу это никаким образом комментировать», — добавила Меркель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меркель не будет баллотироваться на выборах канцлера ФРГ

— В ФРГ сообщили о намерении Меркель стремиться к диалогу с Россией

Источник