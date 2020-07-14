Эксперт:  исследование Шпилькина – это рядовое средство введения большинства в заблуждение

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Конституционные изменения в России – очень серьезный шаг в развитии демократии, и в таких условиях неудивительно, что оппозиция предпринимает попытку представить голосование нелегитимным, доказывая это с помощью суждений, базирующихся на псевдонаучных и околонаучных методах моделирования системы в целом и социальных процессов в частности, считает профессор Международной балтийской академии, политолог, социолог (г. Рига) Михаил Родин.

«Поэтому Сергей Шпилькин со своим методом не удивил, есть более изощренные модели представления политических систем и абстрактных обществ с идеальными конструкциями. Есть персоны в западных научных кругах, которые ответственны за украинский Майдан и за многие другие примеры уничтожения неугодных американскому истеблишменту режимов, поскольку именно эти ученые наукообразно обосновывали порочность таких режимов», — продолжил он.

«В целом, я считаю, что исследование Шпилькина – это достаточно рядовое средство введения большинства в заблуждение, побуждение к тому, чтобы результаты голосования были дискредитированы», — отметил Родин.

«Поскольку я сам занимаюсь социологией, с большим пиететом отношусь к корпоративности социологов, мне доставляет большой дискомфорт, когда на базе привлечения внимания к социологичности возникают различные формы фейковых новостей, попыток интерпретации и жонглирования данными. Построения так называемой математической модели Шпилькина, особенно его утверждение, что «голосование стало триумфом манипуляции и обмана», это ложный посыл, поскольку его заключения на этапе финишной интерпретации данных строятся на базе вероятностных суждений, допущений и интерпретации частных моментов», — объяснил эксперт.

«У Шпилькина мне представляется спорным сам факт ввода данных, — отметил Родин. — Необходимо в научной среде организовать дискуссию по поводу корректности и вообще в целом этики подобных исследований».

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