Эксперт оценила работу врио губернатора Камчатки Солодова

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Руководитель лаборатории новых технологий, кандидат политических наук Дарья Кислицына в беседе с «Газетой.Ru» указала на основные показатели эффективности работы врио губернатора Камчатского края Владимира Солодова. В должности он находится немногим более 100 дней.

«Мне кажется, очень показательные были 100 дней работы Владимира Солодова. Я и лично с ним знакома, и присутствовала при промежуточных результатах деятельности. Хочется обратить внимание на ключевые, как мне кажется, вещи. Одна из них — это открытость и демократичность. Может быть, для многих это просто термины. Но он действительно человек из того поколения, для которого это является ценностью. Для него это абсолютно органичная вещь. Начиная с того, как он прилетел, — его эфиры в Instagram, обзоры», — обратила внимание Кислицына.

Она также подчеркнула те нововведения, которые появились при Солодове.

«Сейчас я знаю, что в регионе запустили портал [«Камчатка в порядке»], смысл которого в том, что он агрегирует все обращения граждан и сокращает сроки ответов. Это то, к чему многие регионы уже перешли, переходят, на Камчатке этого не было, и безусловно это очень важная составляющая», — сказала политолог.

«Солодов — один из тех, кто сохраняет демократичный подход, который выражается в разных вещах. Например, в том, как он в уважительной форме общается с подчиненными. Демократичный подход он сохраняет и в вопросе выборов. Сейчас, по-моему, 16 кандидатов зарегистрировались. И от врио идет посыл, чтобы максимуму давать «зеленый свет», — отметила эксперт.

«Важно также добавить про получение 1,5 млрд рублей на текущие проекты, новые инвест-проекты. Во-первых, это основа нового и разморозка старого. Из самых ярких вещей: разморозка строительства краевой больницы. Мне кажется, это очень важная история. Цены на рыбу. Во всех регионах актуальная тема, где-то удалось этот вопрос решить, где-то нет. Как раз-таки на Камчатке с приходом Солодова этот вопрос тоже продвинулся», — заключила специалист.

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