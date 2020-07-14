В Татарстане фиксируют «абсолютно оправданный» рост заболеваемости пневмонией

В Татарстане в этом году отмечается рост выявленных случаев пневмонии, но сравнивать текущие показатели с данными прошлого года некорректно. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня сравнивать [число случаев] пневмонии с прошлым годом и даже со среднемноголетним показателем некорректно. Почему? Потому что в этом году поменялись подходы к диагностике. Они поменялись коренным образом. Если раньше пневмония выставлялась рентгенологически, то сейчас у нас вся пневмония проходит через КТ (компьютерная томография — прим. ред.). Новая форма диагностики, и понятно, что здесь мы видим совершенно оправданное увеличение заболеваемости в части того, что это диагностика на ранних стадиях», — объяснила спикер.

По ее словам, картину лучше отражают данные об увеличении случаев пневмонии по неделям. В последние три недели Роспотребнадзор отмечает стабилизацию ситуации. Доля лиц старше 65 лет среди все заболевших остается на прежнем уровне.

«В части расшифровки пневмоний нужно отметить, что мы находим и бактериальные возбудители. <…> Грипп и ОРВИ на сегодня не выявляется», — добавила Авдонина.

В ходе пресс-конференции она также сообщила, что ведомство вскоре направит в кабмин РТ предложения по дальнейшему смягчению ограничений.