Возле «Зоны 51» наткнулись на жуткое существо с «человеческими руками»

В интернете быстрыми темпами распространяется один ролик, который демонстрирует отчасти жуткое создание. Неизвестное животное небольших размеров отличилось своими лапами: многие сочли их похожими на человеческие руки.

Само видео появилось на популярном сервисе TikTok, опубликовала его американка из города Боулдер-Сити. О самом животном и обстоятельствах его съемки практически ничего неизвестно. Издание The Daily Star выяснило только, что создание бегало в окрестностях «Зоны 51». Эта точка известна как военная база, на которой якобы проводятся эксперименты над инопланетянами и животными. Возможно, существо на видео стало результатом каких-либо экспериментов.

Власти, стоит отметить, постоянно твердят о том, что в «Зоне 51» не проводятся никакие опыты. Это стандартная военная база, вокруг которой развелось множество конспирологических домыслов.

Внешне замеченное создание напоминает ящерицу, но какую-то нестандартную. В тупик пользователей поставили длинные конечности животного: они будто растянуты. Всего лишь за неделю видео посмотрели 2,9 млн человек, оно набрало 590 тыс. отметок «нравится». Пользователи начали гадать в комментариях о происхождении существа. Некоторые вообще решили, что на видео игрушка.