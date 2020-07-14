Крылатые муравьи атакуют Великобританию: местные жители считают, что это еще один предвестник конца света

|Великобританию атакуют огромные рои крылатых муравьев. Местные жители очень напуганы таким явлением и считают его еще одним из предвестников конца света. Стоит отметить, что рои муравьев настолько огромные, что на метеорологической карте они напоминают облака, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
В первой половине 2020 года во всем мире не только бушевала пандемия коронавируса, но и атаковали насекомые. К примеру, в конце весны в США появились цыганские мотыльки, которые уничтожают на своем пути совершенно всю зелень. Через некоторое время появились комары огромного размера, от укусов которых оставались шрамы. Такие насекомые намного больше своих сородичей и единственный способ спастись от них – это не выходить из собственного дома.[img]http://www.planetanovosti.com/data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEPERETFhwXExQaFRERGCEYGh0dHx8fExciJCIeJBweHx7/2wBDAQUFBQcGBw4ICA4eFBEUHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh7/wgARCAKjBLADASIAAhEBAxEB/8QAHAABAAMBAQEBAQAAAAAAAAAAAAECAwQFBgcI/8QAGQEBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/9oADAMBAAIQAxAAAAH43iU9nGAAAAAAAAAAAAAAPpvn/sPK02ifDQdAUAAAAAAAAMAwAAAAAM8DrABHkexj1eY9IebPocx6ExOAnTiw6sad2OkZrV5AAAAAAAAAAAAAAAAAHRz6nfGYjzvQ5a5p0jqtvnpQAAAAAAAH5 PscQAAAAAAAAAAAAAPW o4fQ ZoOFDQGwQAAAAAFACAwCAAAAIy2aRIUhSNypZWdmO1C0w5pmJKdOOu2VbVyjO9IAAAEEq2BUsiQAAAICgAAgKvdoYaLmkWqV5 jnKCtL56bBQAAAAAAYfn4 3xAAAAAAAAAAAAAerwfYeVvc8GwUKB0EkRbmZ6HNc2YjZiNmepAUAJAAyCAAAAApMBydeMYbRpV62rhIpMNLTWaisxlWtqgAAAyNo5djTm6RjsKAA870a6Y9ETIGQAAcwbX0z0qNM5XeMSac 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В этот раз в ужасе находятся жители Великобритании, которые начали замечать на своих участках огромных крылатых муравьев. Конечно, они не причиняют людям никакого вреда, но из-за того, что муравьи разводят тлю, чтобы потом ею питаться, приносит некий дискомфорт. Крылатых насекомых оказалось настолько много, что их можно даже заметить на некоторых участках Великобритании на метеорологической карте.
Многие жители сильно испугались увиденного и поэтому они не покидают собственные дома. В социальных сетях по этому поводу появилось огромное количество комментариев. Некоторые пользователи считают, что это может быть еще один предвестник Апокалипсиса. Единственное, что успокаивает людей, это многочисленные шутки о том, что муравьи захватят мир и люди будут искать способы того, как победить летающих противников.