В США из Сахары направляется гигантский пылевой поток «Годзилла»

Пылевые шлейфы считаются вполне нормальным явлением. В таком случае высокоскоростные ветры могут переносить на огромные расстояния частицы пыли. Каждый год летом из пустыни Сахары через Атлантический океан путешествует огромный пылевой поток, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Как правило, размеры потока таковы, что он в конечном результате оседает в океан. Но в этом году поток может попасть в Америку из-за своих огромных размеров. На предоставленных спутниками снимках отчетливо видно, как поток постепенно начинает разрастаться, а затем направляется через Атлантический океан в сторону Америки. Из-за своих размеров пылевой поток был назван Годзилла. Стоит отметить, что потоки такого плана, как правило, формируются либо в конце весны, либо же в начале осени. Если ничего не поменяется, то пыль с песком смогут пролететь более 8 тысяч километров и оказаться в конечном результате в США. За потоками из Сахары ведутся наблюдения на протяжении 20 лет, но этот самый крупный. Специалисты NOAA заявили, что шлейф в этом году примерно на 60% больше среднего. Несмотря на сложившееся обстоятельства, эта новость для многих может оказаться хорошей. Пыль и песок не только не позволяют формироваться ураганам, но и делают торнадо, которые уже возникли, более слабыми. Также в пыли содержатся питательные вещества, которые нужны фитопланктону, проживающему в верхних слоях воды Атлантического океана. Если говорить о минусах, то пылевой поток отрицательно влияет на качество воздуха и может стать причиной возникновения осложнений у людей, которые страдают заболеваниями дыхательной системы. Объяснить это можно тем, что оседают изначально только крупные частички. Более мелкие пылинки находятся в воздухе достаточно долгое время.