Нужно потерпеть часть села Волчихинском районе лишилась питьевой воды из-за действий местного МУПа

Прокуратура Волчихинского района внесла представление главе муниципалитета Елене Артюшкиной и руководству местного МУПа из-за проблем с водоснабжением поселка Правда. Попытка муниципального предприятия решить ситуацию привела к тому, что часть жителей осталась без полноценной коммунальной услуги еще две недели назад. При этом судя по комментарию главы сельсовета Геннадия Азеева, местный МУП сейчас осуществляет подвоз только технической воды, непригодной для питья без обработки.

Как следует из ответа прокуратуры на обращение депутата местного райсовета Елены Перевозчиковой (копия есть в распоряжении редакции ИА «Банкфакс»), в ходе проверки выяснилось, что с конца июня текущего года в некоторых домах на улице Мичурина и Береговой происходят продолжительные перебои с водой – более 10 часов в сутки. Это многократно превышает допустимые нормы, определенные законодательством. При этом в прокуратуре отмечают, что органы местного самоуправления так и не смогли качественно решить вопрос с подвозом питьевой воды.

Глава Волчихинского сельсовета Геннадий Азеев объяснил «Банкфаксу», что водопровод в Правде был передан в хозяйственное ведение МУП «Волчихинский». Это предприятие и организовало подвоз воды, как только начались проблемы с трубопроводом, но она в первую очередь предназначена для полива огородов. Для того, чтобы пить эту воду, ее приходится кипятить. Таким образом глава сельсовета дал понять, что прокуратуру не устроило качество жидкости в цистернах: она оказалось технической и употреблять ее в пищу без обработки нельзя.

Также Азеев рассказал о причинах ситуации с сетями. Долгое время сельчане испытывали дефицит воды, поскольку водопровод питала только одна скважина. Вторая последние 15 лет бездействовала, а ведущие к ней трубы все это время были перекрыты. МУП попытался снова ввести в эксплуатацию вторую скважину. Для этого даже купили новый насос, но не учли, что сети проржавели. После пуска две недели назад стали происходить порывы. Время от времени воду все же пускают по старым трубам, но из-за существующих порывов возобновить водоснабжение в полном объеме пока невозможно.

Сейчас, по словам Азеева, сотрудники МУПа решили проложить новую ветку трубопровода взамен пришедшей в негодность. По оценкам главы сельсовета, только два дня понадобится, чтобы выкопать траншею для укладки. Сколько уйдет времени на полный монтаж – неизвестно. «Сейчас там работы ведутся. Я там вчера был. За 2-3 ближайших дня нужно будет выкопать новую трассу. Часть трубы они приобрели, какую-то часть еще довезут. То есть материалы есть», — прокомментировал Азеев.

Кроме того, по его мнению, проблема с водоснабжением не столь остро стоит для сельчан. «Все эти бытовые вопросы, признаюсь, они не смертельные. Потому что есть родственники, есть хорошие знакомые, у которых можно в том числе и постирать белье. Просто некоторые жители уверяли, что у них нет возможности этого сделать. У меня в такой же ситуации дочь. Просто нужно немного потерпеть, пережить. Все понимают, что трасса сама по себе пропала. Никто не планировал, что так случится», — прокомментировал Геннадий Азеев.

Так или иначе, но в данной ситуации прокуратура усмотрела ряд нарушений: от снабжения населения водой ненадлежащего качества до неприятия действенных мер администрацией и руководством МУПа в части обеспечения водоснабжения муниципалитета. В связи с этим главе района, как и директору МУП «Волчихинский» было внесено представление с требованием устранить нарушения.