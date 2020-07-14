«Юмор уместен в автозаке»: задержание Собчак стало частью рекламы доставки еды

Телеведущую раскритиковали в Сети за неуместный рекламный ролик.

7 июля в Москве у здания ФСБ прошел пикет в поддержку подозреваемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Телеведущую Ксению Собчак, приехавшую снимать репортаж о митингующих сразу задержали: на журналистке была футболка с именем Сафронова, поэтому полицейские восприняли Собчак как участницу несанкционированного митинга. Пользователи были удивлены, когда увидели кадры с задержанием Ксении Анатольевны в ее рекламном ролике онлайн-сервиса доставки еды.

По сюжету, журналистка проголодалась в одиночной камере, и чтобы решить свою проблему, она заказала несколько килограммов еды прямо в отделение полиции. За это видео Собчак раскритиковали и подписчики, и коллеги-журналисты. Многие упрекнули ведущую шоу «Осторожно, Собчак!» за то, что та монетизировала свою гражданскую позицию.

Собчак проблемы в рекламном ролике не видит. После волны негативных комментариях журналистка объяснила, что нужно уметь шутить даже над самыми трагическими ситуациями.

«Но прежде всего надо уметь смеяться над самим собой. Что и делаю. Постоянно. Смех уместен всегда. Особенно на кладбище, в автозаке и в реанимации», — написала Собчак.

Также телеведущая ответила на вопрос читателя, придумывала бы она шутки если бы случилось горе с ее родственниками, например, сыном или мужем. Ксения Собчак призналась, что не стала бы этого делать, но не обиделась бы на человека, который использовал бы эту ситуацию для своей шутки.

Интересно, что в прошлом месяце Собчак уже провоцировала общественность неоднозначной шуткой. В одном из роликов она упомянула изнасилование певца Стаса Костюшкина. Телеведущую пристыдили коллеги, а бренд Mixit разорвал с ней контракт.