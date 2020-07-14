Эрдоган: Турецкий истребитель TF-X будет готов к полёту в 2023 году

«Наш военный самолёт, произведённый при использовании внутренних ресурсов на каждом этапе, начиная от проектирования до производства, будет полностью закончен в 2023 году», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент высоко оценил роль своего правительства в укреплении оборонной промышленности страны, заявив, что они увеличили внутреннее производство в этом секторе с 20% до 70%.

Напомним, что макет первого турецкого истребителя был представлен в 2019 году. По словам турецких чиновников, самолёт, разрабатываемый производителем аэрокосмических двигателей Turkish Aerospace Industries, будет готов к 2023 году.

Тем не менее, критики считают, ссылаясь на неспособность Турции создать полностью отечественный двигатель, что может стать значительной задержкой на этапе разработки истребителя, что данный срок является слишком амбициозным для сдачи проекта в эксплуатацию.

Кроме того, Эрдоган рассказал, что у Турции было всего 62 оборонных проекта, когда его правящая Партия справедливости и развития (ПСР) пришла к власти в 2002 году; сейчас их число приближается к 700.

«В 2002 году оборонные проекты осуществлялись с бюджетом в 5,5 млрд долларов, с тех пор эта цифра увеличилась в одиннадцать раз, достигнув 60 млрд долларов», — подчеркнул глава турецкого государства.

Отметим, что Турция занимает 15-е место в мире по закупкам оружия (19 млрд долларов), продемонстрировав наибольший рост военных расходов в 2019 году (24%) среди 15 стран. Доходы компаний оборонной промышленности Турции за последние восемь лет выросли на 4–8 млрд долларов.