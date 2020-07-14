Дві смерті і 9 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 14 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 9 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 3, Луцький район – 1, Ковельський район – 2, Володимир-Волинський район – 1, Горохівський район – 1, Ратнівський район – 1. Одужало за добу 63 особи. Два випадки хвороби завершилися летально (померли мешканці Ковельського та Любешівського районів).

Загалом станом на 14 липня в області зареєстровано 3080 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужала 1681 особа. 74 випадки хвороби завершились летально, — інформують у Волинській ОДА.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 662 випадки, в т.ч. 14 летальних;

• Луцький район – 229 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 382 випадки, в тому числі 11 летальних;

• Ківерцівський район – 363 випадки, в т.ч. 10 летальних;

• Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;

• Володимир-Волинський район – 241 випадок, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 191 випадок, в т.ч. 8 летальних;

• Іваничівський район – 55 випадків;

• Ратнівський район – 157 випадків, в т.ч. 4 летальних;

• Горохівський район – 117 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Маневицький район – 101 випадок, в тому числі 4 летальних;

• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Любешівський район – 68 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Любомльський район – 43 випадки;

• Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Локачинський район – 35 випадків;

• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 13 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 17386 осіб, в тому числі за останню добу – 24 особи.