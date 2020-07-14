Ирена Понарошку подала документы на развод с Александром Листом

Ирена Понарошку 8 июля официально подала документы на развод с супругом Александром Листом. По данным «Стархит», ее заявление находится на мировом участке, соответственно, паре удалось решить все вопросы относительно совместно нажитого имущества и алиментов на общих детей мирно. Первое судебное заседание по этому бракоразводному процессу назначено на 23 июля.

Этот союз просуществовал почти 10 лет. У супругов есть двое сыновей — 9-летний Серафим и полуторагодовалый Теодор. Минувшую зиму Понарошку вместе с наследниками провела в США, но, узнав о стремительном распространении коронавируса, вернулась в Москву. Сейчас основной источник дохода Ирены — ее блог. Благодаря своему двухмиллионному «Инстаграму» она может ни в чем себе не отказывать.

Известно, что ее избранник — диджей, в период карантина его дела шли не очень. Музыкант даже был вынужден просить финансовой помощи у фолловеров. Конфликт в семье Понарошку развивался давно. Супруги заявили о намерении развестись еще осенью минувшего года. Тогда Александр выступил с гневной тирадой в адрес Ирены.

«Ей стыдно за меня! Печалька! Ей не нравятся люди, которые становятся старше и, как ни печально, мудрее, — писал мужчина в социальных сетях. — Просто я был честным, любил детей своих, хотел простого человеческого счастья. Мужчины! Этот век прогнил. Не верьте бабам!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — писал он в соцсети.