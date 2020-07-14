Разин похудел на 43 кг благодаря диете от врачей Пугачевой

Создатель культовой российской поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин похудел на 43 килограмма и раскрыл свой секрет подписчикам. Шоумен решил отказаться от мяса и перешел на селедку. «Я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм. Уже вешу 107 кг. по сравнению со 150» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — пишет продюсер на личной странице «Инстаграма»

«Считаю, что диета, которую мне посоветовали врачи, которые лечили таких серьезных людей, как Алла Борисовна Пугачева, очень хорошая. Она щадяще воздействует на организм. Чувствую я себя просто прекрасно», — резюмировал Разин.

Однако диетологи предупреждают, что заменять одни продукты другими надо очень аккуратно — важно соблюдать дефицит калорий и есть продукты с приблизительно равным гликемическим индексом. Ранее стало известно, что за период карантина сильно постройнел и Николай Басков — исполнитель сбросил около 15 килограммов благодаря диете, спорту и грамотно подобранному витаминному комплексу.