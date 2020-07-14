В АТОР назвали готовые принимать туристов из России страны

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На данный момент восемь стран официально объявили, что готовы принимать туристов из России на некоторых условиях. Об этом сообщает НСН со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

Среди данных стран Турция, Куба, Доминикана, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

По словам Ломидзе, в некоторых из них просят справку об отсутствии коронавирусной инфекции у приезжающих.

Пока посетить эти страны не представляется возможным, отметила представитель АТОР, тем не менее, они уже готовы принять российских туристов.

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