8 стран объявили о готовности принимать российских туристов

8 стран официально объявили, что готовы принимать российских туристов на определенных условиях. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Интерфакс».

«По данным на 14 июля, у нас есть 8 стран, которые готовы принимать российских туристов на определенных условиях хоть завтра. Это Турция, она сделала это первой еще в конце мая, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ. Эти страны являются безусловно туристическими направлениями и пользуются спросом», — сказала она.

Большинство из этих стран требуют справки об отсутствии коронавируса и будут замерять температуру при пересечении границы.

Ломидзе подчеркнула, что одна из особенностей сезона — отсутствие предварительной информации: «Мы по факту узнаем, какая страна и на каких условиях готова принимать туристов».