Возле «Зоны 51» наткнулись на жуткое существо с «человеческими руками»

В области американской секретной военной базы было заснято весьма странное создание, которое успело набрать 2,9 млн просмотров. Видео было записано жительницей США, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В интернете быстрыми темпами распространяется один ролик, который демонстрирует отчасти жуткое создание. Неизвестное животное небольших размеров отличилось своими лапами: многие сочли их похожими на человеческие руки.Само видео появилось на популярном сервисе TikTok, опубликовала его американка из города Боулдер-Сити. О самом животном и обстоятельствах его съемки практически ничего неизвестно. Издание The Daily Star выяснило только, что создание бегало в окрестностях «Зоны 51». Эта точка известна как военная база, на которой якобы проводятся эксперименты над инопланетянами и животными. Возможно, существо на видео стало результатом каких-либо экспериментов. Власти, стоит отметить, постоянно твердят о том, что в «Зоне 51» не проводятся никакие опыты. Это стандартная военная база, вокруг которой развелось множество конспирологических домыслов. Внешне замеченное создание напоминает ящерицу, но какую-то нестандартную. В тупик пользователей поставили длинные конечности животного: они будто растянуты. Всего лишь за неделю видео посмотрели 2,9 млн человек, оно набрало 590 тыс. отметок «нравится». Пользователи начали гадать в комментариях о происхождении существа. Некоторые вообще решили, что на видео игрушка.