У Луцьку повністю відкривають кафе та ресторани

У Луцьку заклади громадського харчування дозволили відкрити для відвідувачів всередині.

Про це йшлося у вівторок, 14 липня, під час сесії Луцькради.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк нагадав, що на сьогодні заклади громадського харчування працюють лише на літніх майданчиках. Утім, у мерію надходять числення звернення від рестораторів із проханням повністю відкрити кафе, бари, ресторани тощо, а в місті покращилася ситуація з COVID-19.

«Цей бізнес найбільше постраждав під час карантину. Температурний режим не дозволяє задіяти тераси на повну потужність і фактично залишився один місяць сезону. У цій сфері працюють тисячі лучан, які сидять зараз без роботи», — зауважив радник мера Ігор Поліщук.

Тож він закликав підтримати проект рішення та дати власникам закладів зберегти бізнес, зберегти наповнення бюджету від податків з цієї сфери, дати лучанам можливість заробляти.

Тож із 16 липня дозволили приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання санітарних норм. Усередині, відповідно до рішення обласної комісії ТЕБ та НС, повинно знаходитися не більше 10 людей.

Якщо ж у закладі зафіксують випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, його закриють.