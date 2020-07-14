Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»
Рубль немного повышается по отношению к доллару и евро в начале торгов во вторник, 14 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» снизился на 3 копейки и достиг 70,94 рубля.
Курс евро опустился на 7 копеек и составил 80,44 рубля.
Стоимость нефти утром теряет 1,2%, до $42,12 за баррель по марке Brent.
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