Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Рубль немного повышается по отношению к доллару и евро в начале торгов во вторник, 14 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» снизился на 3 копейки и достиг 70,94 рубля.

Курс евро опустился на 7 копеек и составил 80,44 рубля.

Стоимость нефти утром теряет 1,2%, до $42,12 за баррель по марке Brent.

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