Мировой лидер наружной рекламы покинул российский бизнес

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Мировой лидер наружной рекламы французская компания JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян пояснил, что JCDecaux продала свою долю в 25% другому собственнику.

Теперь у Russ Outdoor нет иностранных владельцев. В целом у компании остались два собственника.

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