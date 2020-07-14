ССК «Звезда» провела операцию по установке водонепроницаемого затвора на крупнейшем в мире сухом доке

Остановить прослушивание

Судостроительный комплекс «Звезда» впервые в современной истории России провел операцию по установке батопорта (водонепроницаемого затвора) на крупнейшем в мире сухом доке.

Плавучая конструкция длиной 114 метров и высотой 12 метров будет отделять камеру дока, дно которой расположено ниже уровня воды, от акватории.

Корпус батопорта, выполненный из судостроительной высокопрочной стали, имеет сплошную водонепроницаемую обшивку и разбит палубами и переборками на воздушные, балластные и открытые отсеки. В составе батопорта имеются балластные системы, системы осушения, вентиляции, клапаны заполнения сухого дока, а также система местного пожаротушения и пожарная сигнализация. Управление батопортом осуществляется с центрального пульта и местных постов. Еще одна особенность — наличие проезжей части на верхней палубе батопорта.

Перед установкой гидротехнического затвора специалисты судоверфи произвели затопление сухого дока. Также были выполнены работы по демонтажу ограждающей перемычки – дамбы сухого дока, а также дноуглублению в прилегающей к воротам дока акватории.

Сухой док – одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений размерами 485х114х15 метров и ключевой элемент второй очереди строительства судоверфи «Звезда». Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке установлен уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъёмностью 1200 тонн, смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Ввод дока в эксплуатацию намечен на текущий год.

Строительство самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта «Лидер» будет вестись в сухом доке ССК «Звезда». В настоящее время в блоке корпусных производств ведется резка первых деталей для будущего атомохода.

Судно станет самым мощным в истории мирового судостроения. Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача – обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути. Проект «Лидер» станет основой российского ледокольного флота нового поколения. Длина нового атомохода составит 210 метров, ширина — 47 метров, осадка — 13 метров. Ледокол «Россия» будет оснащен двумя атомными реакторами типа РИТМ-400, четырьмя турбинами и четырьмя гребными электродвигателями. Суммарная мощность энергоустановок ледокола составит 120 МВт, что позволит судну преодолевать льды толщиной более 4 метров со скоростью 2 узла. При толщине льда 2 метра скорость ледокола составит до 12 узлов.

Судостроительный комплекс «Звезда» создается Консорциумом во главе с ПАО «НК «Роснефть» по поручению Президента России В.В. Путина. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов – 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.