Татарстан готовится снова смягчить ограничения и открыть ТЦ и кафе

Управление Роспотребнадзора по РТ в скором времени направит правительству республики предложения по дальнейшему снятию ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сегодня рассказала заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина.

Напомним, для перехода на третий этап смягчения ограничений коэффициент распространенности коронавируса должен составлять 0,5%. На данный момент этот показатель в республике составляет 0,9%. Как отметила Авдонина, показателя в 0,5% трудно достичь в короткие сроки, потому что должно произойти резкое снижение выявляемых за сутки случаев до 5−6.

Спикер указала, что около двух недель назад был введен новый, дополнительный показатель — средний темп прироста за последнюю неделю к предыдущим двум. Этот показатель должен быть не более 2%, в Татарстане он составляет 0,7% и держится в течение месяца.

«Поэтому все-таки мы, исходя из той ситуации, которая на сегодня складывается (это 52,8% свободных коек, это хороший уровень тестирования населения), прорабатываем вопрос о частичном снятии ограничений. На сегодня мы свои предложения направляем для рассмотрения в кабинет министров Республики Татарстан. Смягчение будет касаться в том числе работы торговых центров, объектов общественного питания с рядом ограничений. К примеру, сохранится запрет на кальяны, проведение корпоративов. Наполняемость залов должна будет составить не более 50%», — подчеркнула спикер.

Она отметила, что Роспотребнадзор также предложит открыть аттракционы, расположенные на улице. В ТЦ по-прежнему не будут работать детские комнаты, кинотеатры и фудкорты.

Роспотребнадзор лишь дает предложения, и пока нельзя говорить, будут ли они приняты правительством республики, добавила Авдонина.

По последним данным, в Татарстане зарегистрирован 5 061 случай, в том числе 32 — за минувшие сутки.