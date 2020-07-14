Астрономы заявили, что за Нептуном может скрываться черная дыра

На сегодняшний день ближайшая к нам черная дыра находится в тысяче световых лет. Это весьма внушительное и поэтому безопасное расстояние. Однако, по мнению ученых, черные дыры могут быть гораздо ближе к нам: например, за Нептуном. Считается, что там имеется небольшая дыра, вращающаяся вокруг Солнца, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Черные дыры – невидимые объекты. Их идентификация происходит только за счет рядом находящихся тел, на которых оказывается воздействие. В связи с этим у ученых возникло несколько вопросов касательно обнаружения объекта. Кажется, решения астрономами были найдены, вот только их реализация займет несколько лет. На окраине Солнечной системы имеется множество странных тел: это и объект в виде снеговика Аррокот, и карликовая планета Гоблин, и находящийся в значительной отдаленности объект Фарут. Также имеются данные о массивной девятой планете, которая почти что в 10 раз больше Земли. В качестве доказательств ученые приводят стабильность орбиты окружающих тело объектов и отклонение светила. Имеется мнение, что на самом деле девятая планета может быть черной дырой крошечных размеров. Стоит отметить, что это пока что домыслы, которые астрономы намереваются проверить любой ценой. Согласно теории Гарвардского университета, распознать объект можно только в случае, когда к нему подлетает какая-нибудь комета. В момент разрыва тела на части происходит вспышка, по ней и можно делать какие-либо выводы. Фоновая аккреция газа из межзвездной среды на чёрную дыру становится причиной распада любых малых объектов, которые подлетают к объекту. Во время «таяния» тел на них оказывает воздействие приливное разрушение чёрной дыры, а затем происходит аккреция. Имеющиеся на руках у ученых аппараты не в состоянии заметить вспышки. Это можно сделать только при помощи нового телескопа, который находится в обсерватории им. Веры Рубин. Эксперты надеются открыть 40 тыс. новых тел, а поможет им как раз новое оборудование. Телескоп будет выставлен на наивысшей точке Эль-Пиньон в Чили к 2023 году.