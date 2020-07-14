В центре Европы зафиксирована вулканическая активность: чем это может грозить

|На северо-западе Европы ученые зафиксировали сразу сейсмическую и вулканическую активности. В опасности район Айфель (Германия), а также некоторые области Бельгии, Нидерландов, Франции и Люксембурга, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Активность была зарегистрирована учеными из Университета Калифорнии (США). Стоит отметить, что для упомянутой территории вулканическая активность свойственна: в последний раз извержение происходило примерно одиннадцать тысячелетий назад. В рамках новых наблюдений эксперты обратили внимание на весьма странные движения земли: земной покров поднимается и растягивается, что не характерно для этого участка Европы.
Специалисты сравнили информацию, полученную по всей Западной Европе. Ранее предполагалось, что регион Айфель больше не проявит свой вулканический нрав.
Куполообразные поднятия свидетельствуют о подходящем к поверхности мантийном плюме. Именно он, поднимаясь вверх, провоцирует деформирование и вулканическую активность.
Регион выдался невероятно активной вулканической системой. Он в разы активнее ряда разломов между Айфелем и Альпами. При этом, успокаивают учёные, не факт, что вскоре случится извержение вулкана. Земля подниматься и опускаться может продолжительное время, единственное – всем нужно быть готовыми к возможной катастрофе.
Ученые продолжают следить за ситуацией в регионе и оценивать риски извержения.