Очень часто в жизни случаются ситуации, когда не с кем оставить немощного и пожилого человека. Это может быть связано с постоянными командировками членов семьи или ухудшения состояния здоровья. В этом случае родственники начинают задумываться о том, как оформить пожилого человека в дом престарелых? Подробнее об уходе за пожилыми в доме престарелых тут https://pansion24.com/ukhod-za-pozhilym-chelovekom-sumy/. В дом престарелых принимают пенсионеров, инвалидов первой и второй группы, ветеранами войны, недееспособными и одинокими лицами. От состояния здоровья и статуса человека влияет выбор определенного социального учреждения. В дом престарелых чаще всего помещают людей на основании путевки. Чтобы получить путёвку необходимо обратиться в районное отдаление соц.защиты, либо в агенство, которое занимается вопросами размещения пожилых людей. В данном месте балет выдана медицинская форма и проведена нужная консультация после которой последующие действия станут более понятными. Что касается документов, то многое зависит от дома престарелых в которое вы обращаетесь, зачастую необходимо заявление, которое составляет сам пожилой человек о поселении его в дом престарелых. Если человек является душевнобольным или недееспособным, то за него составляют заявление. Также необходима копия паспорта, медицинская карта, в которой будут находится заключения специалистов с заверенной печатью медицинского учреждения. Акт об условии проживания утверждённым социальным обеспечением. Если пожилой человек инвалид-необходимо заключение комиссии, а также удостоверение и программа реабилитации. Пенсионеры должны предоставить справку о размере пенсии. Ветераны войны должны предоставить соответствующее удостоверение. Если человек является недееспособным или имеет психиатрические диагнозы-необходимо заявление опекуна, а также разрешение совета. Если вы затрудняетесь с тем, какие бумаги вам необходимы, вы всегда сможете уточнить информацию у специалистов. Обязательно обратите внимание на то, что очень часто встречаются очереди в дома престарелых, именно поэтому вам могут предложить место в другом свободном месте, а затем вы самостоятельно будете принимать решение соглашаться на свободное место или согласиться на предложенный вариант.