Полиция отказалась комментировать ситуацию ковидными вечеринками алтайских турбазах

Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю воздержалась от комментирования ситуации с массовыми дискотеками, которые прошли в начале июля на турбазах в Алтайском районе возле озера Ая. При этом Роспотребнадзор прямо указал в ответе на запрос ИА «Банкфакс», что составлять административные протоколы за нарушение действующих в регионе ограничений уполномочена именно полиция.

Ранее ИА «Банкфакс» направило запрос в адрес начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Андрея Подоляна с целью подтвердить или опровергнуть информацию, распространяемую в Сети, согласно которой деятельность бара XXXX, в котором проходила вечеринка в нарушение указа губернатора и действующих санитарных требований, была ограничена. Также редакция планировала выяснить, ведется ли проверка по факту допущенных нарушений, а также соответствует ли действительности информация источников о возможном покровительстве сотрудников полиции деятельности заведения.

В поступившем сообщении ответов на заданные вопросы нет. «Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Алтайскому краю воздержится от комментариев, так как информацию по данной ситуации для СМИ уже предоставили в рамках своей компетенции сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры», — говорится в письме. Отметим, что о проверке причастности полиции к работе этих заведений Роспотребнадзор и прокуратура не сообщали. Кроме того, ведомства упоминали лишь о проверках этих заведений и возможной приостановке их деятельности в будущем, о реакции МВД не упоминалось.

Роспотребнадзору также не известно, была ли ограничена работа заведений, сообщили в ведомстве. «Управление не располагает информацией о приостановлении деятельности и принятых мерах на туристических базах ХХХХ и «Империя туризма», так как не проводило проверок в части нарушения действия указа губернатора Алтайского края от З1.0З.2020 № 44 (Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19), которым запрещено проведение массовых мероприятий», — сказано в ответе на запрос ИА «Банкфакс».

Также Роспотребнадзор пояснил, что нарушение указа губернатора подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности), а составлением протоколов по данной статье уполномочены заниматься именно органы внутренних дел. В связи с этим надзорный орган предложил обратиться за ответами к стражам порядка, которые, как указано выше, отказываются комментировать тему. На сайте Алтайского районного суда последние производства по этой статье датированы концом июня, а по ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по которой ответственность может грозить организаторам, — концом апреля, и, соответственно, не могут быть связаны с вечеринками, прошедшими в первых числах июля.

Тем не менее, Роспотребнадзор напомнил, что прокуратура потребовала от него провести серию внеплановых проверок по соблюдению санитарных норм в заведениях XXXX и «Империя Туризма». По состоянию на 13 июля ведомство еще проводило проверочные мероприятия. Об участии в них должностных лиц органов внутренних дел не сообщается.

Напомним, что после открытия туристических объектов в крае на турбазах у озера Ая в Алтайском районе прошли массовые клубные вечеринки с участием сотен, а то и тысяч людей. Ситуация стала скандальной и вышла на федеральный уровень. При всем внимании СМИ к теме на фоне резкого роста числа заболевших COVID-19 в ГУ МВД продолжают избегать комментариев. В связи с этим в соцсетях уже появились мнения о том, что организаторам удастся уйти от ответственности из-за своих возможных связей.

Также отметим, что несколько дней назад в Барнауле также прошла масштабная вечеринка в баре «Крыша», которая также могла нарушить ряд санитарных требований. Узнать о тусовке легко можно было из соцсетей, да и громкая музыка была слышна на улице. Однако полиция вновь не отреагировала на эту ситуацию, поскольку, по заверениям МВД, сообщений и жалоб не поступало. Сами стражи порядка инициативу также проявлять не стали. Аналогичная ситуация произошла в Камне-на-Оби, однако там, по утверждению местных изданий, все же ведется полицейская проверка, возможно, потому что в данном случае речь может идти о семейном торжестве, организованном жителями.

Тем временем власти, в том числе и губернатор Виктор Томенко продолжают говорить о том, что граждане «расслабились» и не соблюдают его указы и санитарно-эпидемические требования Роспотребнадзора. Вопрос о качестве контроля за их соблюдением висит в воздухе. Регулярное повторение таких историй наводит некоторых наблюдателей на мысль о возможном конфликте интересов главы региона, который стремится сдержать распространение инфекции, и сотрудников полиции, которые не предпринимают действенных мер по пресечению анонсированных мероприятий, нарушающих режим. В отдельных случаях звучат предположения о том, что сами стражи порядка могут иметь бизнес-интересы при проведении вечеринок и других акций.