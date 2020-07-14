Стало известно, когда начнется массовое производство российской вакцины от COVID-19

В Институте Гамалеи надеются, что регистрация вакцины от COVID-19 продлится до 2-4 августа.

Массовое производство российской вакцины от коронавируса возможно начнется уже в августе 2020 года, а 14-15 августа она поступит в оборот.

Об этом 13 июля рассказал исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый заявил, что к началу августа будет завершен второй этап испытаний. После этого подадут документы на регистрацию, а Росздравнадзор примет решение. В Институте Гамалеи надеются, что регистрация вакцины от COVID-19 продлится до 2-4 августа, еще несколько дней займет получение разрешения.

Накануне «Блокнот» писал о завершении клинических испытаний первой в мире вакцины от коронавируса. Тесты велись на добровольцах в Сеченовском университете.

Массовую вакцинацию можно ждать уже к осени. В аптеках ее скорее всего не будет, предполагается ее распространение в поликлиниках и больницах на бесплатной основе. Скорее всего частные компании начнут производить вакцину от коронавируса в начале-середине сентября.

Напомним, что штамм COVID-19 мутировал и стал более заразным.