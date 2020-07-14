Почти 44% турок считают преобразование собора Святой Софии попыткой отвлечь внимание от экономического кризиса

В июньском опросе компании приняли участие 1 тыс. 300 человек: всех их спрашивали, что они думают «является целью возобновления темы открытия Собора Святой Софии для молитвы в это время».

Согласно результатам опроса, 43,8$ участников заявили, что «цель состоит в том, чтобы изменить повестку дня, чтобы не говорить об экономическом кризисе».

С другой стороны, 29,5% участников заявили — просто «преобразовать её в мечеть», в то время как 11,7% сказали, что «цель состоит в том, чтобы придумать аргумент, который правящая власть хочет использовать до (потенциальных) досрочных выборов и который, по её мнению, будет эффективным». Остальные 15% затруднились с ответом.

Председатель Metropoll Озер Сенджар также поделился результатами опроса в своём Twitter, заявив: «Напрасно ожидать политической выгоды от трансформации Собора Святой Софии в мечеть, если есть такое ожидание».

«В этот период, когда экономический кризис очень глубоко затрагивает всё общество, она (трансформация — ред.) не может дать ожидаемой выгоды, с какой бы целью это ни было сделано <…> что действительно важно, так это то, чтобы проблемы финансовых трудностей и безработицы решались», — написал он.