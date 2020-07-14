Власти не хотят проводит амнистию по уголовным делам в 2020 году

Амнистия – это та мера, которая выражает проявление гуманности по отношению к людям, которые находятся в местах заключения под стражу. Конечно, такая мера применяется в основном к тем людям, которые совершили не слишком тяжкие преступления.

И для государства она тоже приносит пользу. Ведь в тюрьмах содержится очень много людей, и это большая нагрузка на государственный бюджет. По некоторым данным в российских тюрьмах сейчас находится около полумиллиона человек. Уже говорилось, что чаще всего амнистию делают в преддверии какого-то большого государственного праздника.

Часто амнистию путают с помилованием, но это разные понятия. Амнистия может относиться к большому количеству лиц, которые подходят под определённую категорию. А помилование – процедура строго индивидуальная. И оно применяется отдельно к каждому человеку. Его проект подают на рассмотрение президенту.

Амнистия 2020 в России, будет или нетРоссийский правозащитник Андрей Бабушкин допустил амнистию после всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом он заявил на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

«Я исхожу из того, что надо амнистировать тех, кто может исправиться и тех, чьи действия не повлекли необратимых последствий. Плюс к остальным людям можем применить амнистию 2000 года – снять полгода», — считает правозащитник.

Андрей Бабушкин также уверен, что пожизненное заключение за многочисленные преступления являются неэффективной и антигуманной мерой наказания.

«Такая схема наказания – людоедская. Она не сокращает рецидив ни на один процент и ведет к переполнению тюрем», — заявил он.

Последняя на сегодня амнистия в России была в апреле 2015 года в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно данным ФСИН, тогда на свободу вышли 213 455 человек.

Ранее около половины россиян (44%) в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, поддержали идею проведения амнистии заключенным за уголовные преступления небольшой и средней тяжести в связи с 75-летием Победы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет обсуждений проведения амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, специалисты допускают, что это решение еще может быть пересмотрено.