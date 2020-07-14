Россия отправила Киргизии больше 100 тысяч тестов на коронавирус

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Россия отправила Киргизии 1300 наборов ПЦР-тестов на коронавирус, что позволит провести 124 720 исследований, пишет пресс-служба киргизского правительства.

«Российская Федерация в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией передала Кыргызской Республике гуманитарный груз», — говорится в сообщении.

Киргизия также выразила признательность России и Роспотребнадзору за помощь в борьбе с инфекцией.

В Киргизии коронавирусом заразились больше 11 тысяч, умерли 147, выздоровели 3,5 тысячи человек. С конца июня страна переживает резкое увеличение количества заражений. Несмотря на это, власти отказываются снова вводить ограничения, чтобы сохранить экономику.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли больше 550 тысяч человек.

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