В России может закрыться около четверти ТЦ

Четверть торговых центров в России могут закрыться к осени, если сроки уплаты налогов за 2020 год не будут перенесены на 2021 год, говорится в сообщении пресс-службы российского совета торговых центров (РСТЦ). Совет повторно обратился в кабмин РФ с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий 2021 год.

По данным РСТЦ, если отсрочки не будет, торговым центрам придется выплатить в виде НДС в общей сложности 52 млрд рублей, налога на имущество — 24 млрд рублей, налога на прибыль — 15 млрд рублей — и единого социального налога — 4 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

В совете сообщили, что в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, таких денег у ТЦ нет.

В РСТЦ просят помощи по трем направлениям: предоставление субсидий на осуществление текущей деятельности, льготы и отсрочки по налогам, скорейшее открытие в тех регионах, где ТЦ еще закрыты.