14 июля отмечается несколько церковных праздников

День посвящен Дамиану и Косме, двум братьям-бессребреникам, жившим в столице Римской империи в конце 3 века.

Какой православный праздник сегодня, 14 июляПраведные христиане, оба брата старались помочь всем, кто нуждался в лечении (а они были врачевателями редкого таланта) – врачуя и людей, а порой даже скот, никогда не прося за это ни малой монетки, также еще и помогая тем, кто был беден и немощен.

Так еще при жизни их стали называть «безмездными врачами». Но были и те, кому такая слава братья пришлась не по сердцу, и однажды их оклеветали и жестоко убили.

Сенокос был главным в эту пору: «Козьма и Демьян пришли — мы на покос пошли», «Кузьма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут».

Хватало забот на огородных грядках: и прополка сорняков, да начинающиеся урожаи с огорода, которые шли не только на семейный стол, но и на рынок, о чем есть такая поговорка: «Огород — бабий доход».

Пора было собирать и крыжовник с малиной, отправляемых едва ли не ведрами на компоты с вареньями, а крыжовник, кроме того, добавляли и к мясным блюдам, к тушеным цыплятам.

Летние Кузьминки стали праздником для женщин, на который дружными стайками собирались ввечеру девицы да бабы. Принося, у кого что нашлось, готовили кашу сборную — сыпчин – в которой и мук, и крупы разные, яйца и молоко.

Угощались и пивом. И конечно, в бабьем кругу велись разговоры не для мужских ушей, делились советами о ведении хозяйства, и песни от души пели.

Церковный праздник сегодня, 14 июля

По церковному календарю 14 июля поминают мученика Потита, пострадавшего во время правления Антонина (138-161).

Отец будущего Святого был язычником, но юноша, познакомившись с христианским учением еще с 13 лет, уверовал в Господа и принял крещение. Отец Потита, узнав об этом, тщетно старался уговорить сына отречься, но, пораженный его твердой верой, сам стал христианином.

С проповедью о Христе Потит обошел многие страны, творя силой Божьей удивительные чудеса. Так, например, в Эпире Святой исцелил супругу сенатора, страдавшую проказой. После этого сенатор и все его домочадцы, уверовав, приняли крещение.

Поселившись на горе, он жил в уединении, в окружении зверей и птиц. Именно там слуги императора и нашли его. Дочь Антонина была одержима беснованием, и устами девицы бес сказал, что только с приходом Потита выйдет из нее.

Молитвами Святого она исцелилась, но жестокий император, вместо благодарности предал Потита пыткам за отказ отречься от веры, приписывая исцеление дочери языческим богам.

Мученика ослепили и вырвали у него язык, а после долгих истязаний отрубили голову. Его мужество и мученическая смерть многих язычников обратила ко Христу.

День памяти по церковному календарю сегодня, 14.07.2020

По церковному календарю 14 июля поминают преподобного Петра – он родился в семье патриция в Константинополе в конце VIII столетия.

Будущий Святой во время правления Никифора (802-811) был военачальником и участвовал в походах греческих войск против Болгарии. Греки в одной из битв потерпели поражение — император был смертельно ранен, а Петр попал в плен вместе со многими другими воинами.

Как-то во время молитвы ему явился Святой Иоанн Богослов и вызволил из плена. Петр, вернувшись в Константинополь, оставил мир и стал иноком в монастыре на горе Олимп (Малая Азия), где в постоянных подвигах провел 34 года под руководством преподобного Иоанникия Великого.

Всю монашескую жизнь он провел в постоянном бдении и соблюдая строгий пост. При этом ходил босой и носил колючую власяницу.

Последние восемь лет преподобный жил в Константинополе, где создал обитель и храм имени Святого Евандра. Скончался он примерно 854 году. Ему было 69 лет.