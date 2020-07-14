Сын Заворотнюк отказался отмечать юбилей

Накануне сыну известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк исполнилось 20 лет. В честь этого события молодой человек выложил в истории Instagram пост, который был отнюдь не радостный.

«Здесь должен быть многозначительный текст, наполненный глубоким смыслом и саморефлексией», — подписал молодой человек первый кадр.

Затем на следующем сторис сын актрисы разместил праздничный эмоджи на черном фоне.

Судя по фотографии, наследник Анастасии повзрослел и возмужал и стал практически копией своей знаменитой матери.

Одной из первых Майкла поздравила его сестра Анна, которая неоднократно заявляла, что она обожает своего братишку.

«Happy b-day, bro, i love you», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Поклонники тоже поздравили Майкла с 20-летием. Многие уверены, что сын Заворотнюк добьется успеха в жизни. Напомним, что у него раньше были проблемы в школе. Учительница невзлюбила мальчика и развернула против него настоящую войну. А вот в США он учился уже без проблем. Анна отмечала, что у них с братом крепкая связь.