Ефремов сразу после аварии пытался откупиться

В эфире телеканала «Россия 1» продемонстрировали видеозапись, на которой актер Михаил Ефремов предлагает заплатить полицейскому сразу после смертельного ДТП на Садовом кольце. На записи артист утверждает: «Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги».

Также нашли еще одно видео, где артист показывает неприличные жесты медикам во время медицинского освидетельствования.

Ранее выяснилось, что у актера с 2015 года накопилось 155 штрафов за нарушение ПДД на сумму почти в 300 тыс. рублей.

Напомним, что предварительное расследование дела Михаила Ефремова уже было завершено – актера обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом.

Вечером 8 июня актер сел за руль в состоянии опьянения и вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы. В результате аварии погиб водитель машины, в которую въехал Ефремов.